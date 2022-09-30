Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yükseldi - Son Dakika
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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yükseldi

30.09.2022 11:54
Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yükseldi

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül'de 50,1'e yükseldi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül'de 50,1'e yükseldi. PMI, Ağustos ayında 49,4 olarak açıklanmıştı. 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, "Ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik politika ve önlemlerin bu ay etkisini göstermeye başlaması ve sıcak dalgalarının olumsuz etkilerinin azalmasıyla imalat PMI verisi yeniden genişleme bölgesine dönüş yaptı" ifadelerini kullandı. Üretime yönelik alt endeks, önceki aya göre 1,7 puan artışla 51,5'e ulaştı. Yeni siparişlere ilişkin alt endeksin, Ağustos'a göre 0,6 puan artışla 49,8'e çıkmasıyla piyasa talebindeki iyileşme devam etti. Cuma günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Ağustos ayındaki 52,6'dan Eylül ayında 50,6'ya gerilediğini de ortaya koydu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de Yükseldi - Son Dakika
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