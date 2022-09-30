Çin'de Vergi ve Harç İndirimlerinin Yanı Sıra Ertelemeler Makroekonominin İstikrara Kavuşmasına Yardımcı Oluyor

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in birleşik vergi ve harç destek politikaları piyasa kuruluşlarının üzerindeki yükü hafifletmeye ve makro ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yardımcı oldu. Çin Devlet Vergi Dairesi yetkilisi Cai Zili, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin vergi iadelerinin yanı sıra vergi ve harç indirimleri ve ertelemelerinin 20 Eylül'e kadar 3,4 trilyon yuanı (yaklaşık 478 milyar ABD doları) aştığını söyledi. Toplam tutar, vergi mükelleflerinin hesaplarına iade edilen yaklaşık 2,21 trilyon yuan değerinde katma değer vergisi kredisi, 591,6 milyar yuan vergi ve harç indirimi ve 632,6 milyar yuan ertelenmiş vergi ve harç ödemelerinden oluşuyor. Cai, "Çeşitli politika araçları etkili bir şekilde biraraya getirilerek sinerji yaratıldı ve bu, zor durumdaki işletmeleri kurtarma çabalarını destekledi" dedi. Resmi veriler, Çin'in vergi ve harç erteleme politikasının uygulanmasından bu yana imalat sektöründeki 3,05 milyon mikro, küçük ve orta ölçekli işletme için 525,6 milyar yuan değerinde vergi ve harçları ertelediğini gösteriyor. Politikanın genel olarak bu şirketler için finansman maliyetlerinde 20 milyar yuanın üzerinde tasarruf sağlaması bekleniyor. Perşembe günkü basın toplantısında ayrıca, Çin'in birikmiş ihracat indirimleri ve muafiyetlerinin ilk sekiz ayda toplam 1,35 trilyon yuana ulaştığı ve ülkenin ihracatının istikrarlı artışını teşvik etmede olumlu bir rol oynadığı ortaya konuldu.