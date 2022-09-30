Çin'in Kit'lerinde İlk Sekiz Ayda İstikrarlı Gelir Artışı Kaydedildi

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'in devlete ait işletmelerinin (KİT'ler) bu yılın ilk sekiz ayındaki gelirlerinde artış, karlarında ise daha az düşüş görüldü. Maliye Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, KİT'ler Ocak-Ağustos döneminde 52,35 trilyon yuan (yaklaşık 7,37 trilyon ABD doları) faaliyet geliri elde ederek gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artış kaydetti. KİT'lerin birleşik karı ise yıllık yüzde 1,5 gerilemeyle ilk yedi aydaki yüzde 2,1 düşüş seviyesine kıyasla düşüş oranında daralma gösterdi. Veriler ayrıca, Çin'in merkezi olarak yönetilen KİT'lerinin toplam karının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak yaklaşık 2,16 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.