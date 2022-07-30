Çin-Almanya Forumunda Yaklaşık 300 Milyon Dolarlık Sekiz Proje İmzalandı - Son Dakika
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Çin-Almanya Forumunda Yaklaşık 300 Milyon Dolarlık Sekiz Proje İmzalandı

30.07.2022 14:12
Çin-Almanya Forumunda Yaklaşık 300 Milyon Dolarlık Sekiz Proje İmzalandı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- 2022 Beijing Çin-Almanya Endüstriyel İşbirliği ve Kalkınma Forumu'nda 2 milyar yuan (yaklaşık 297 milyon ABD doları) yatırım beklenen sekiz proje imzalandı.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- 2022 Beijing Çin- Almanya Endüstriyel İşbirliği ve Kalkınma Forumu'nda 2 milyar yuan (yaklaşık 297 milyon ABD doları) yatırım beklenen sekiz proje imzalandı. Çin-Alman Endüstri Parkı'nın idari komitesine göre, park ile Alman şirketleri arasında imzalanan anlaşmalar yıllık endüstriyel üretim değeri yaklaşık 11,5 milyar yuan olan sekiz projeyi içeriyor. Müteahhitlik şirketlerinden biri olan VASTALTA Döngüsel Teknoloji'nin CEO'su Rafael Suchan, "Çin'in karbon emisyon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedefleri bize büyük fırsatlar sağlıyor" dedi ve şirketin döngüsel ekonomi pilot bölgesi geliştirmek amacıyla parkla işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi. İki ülke arasında ulusal düzeyde bir işbirliği projesi olan Çin-Alman Endüstri Parkı, 2021 yılının Aralık ayında açılmıştı. Mercedes-Benz ve BMW'nin de aralarında olduğu 80'den fazla Alman işletmesi parkta şubeler açtı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Almanya Forumunda Yaklaşık 300 Milyon Dolarlık Sekiz Proje İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Almanya Forumunda Yaklaşık 300 Milyon Dolarlık Sekiz Proje İmzalandı - Son Dakika
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