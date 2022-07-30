Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı

30.07.2022 16:21
Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı. Toplam mal ticaretinin 2,0302 trilyon yuanı ihracat, 1,5781 triyon yuanı ise ithalattan oluştuğu için Çin'in mal ticareti söz konusu ayda 452,1 milyar yuan fazla verdi. Öte yandan Çin'den söz konusu dönemde 218,7 milyar yuan hizmet ihracatı gerçekleşirken, Çin'in hizmet ithalatı 271,4 milyar yuan oldu ve hizmet ticaretinde 52,7 milyar yuan açık oluştu. Alt kalemler itibarıyla bakıldığında ulaştırma hizmetleri, diğer ticari hizmetler, seyahat hizmetleri, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetlerinin ihracat ve ithalatı sırasıyla 188,3 milyar yuan, 84,7 milyar yuan, 62,3 milyar yuan ve 54,5 milyar yuan oldu.

YORUMLAR
500
Endonezyalı Bakan: Çin'in Palm Yağı İthalatını Artırması Endonezya'nın İhracat Değerlerini Yükseltecek Endonezyalı Bakan: Çin'in Palm Yağı İthalatını Artırması Endonezya'nın İhracat Değerlerini Yükseltecek
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:18 Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:21:56. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement