Çin'in Yazılım Sektörü Geliri Yılın İlk Yarısında Artış Gösterdi

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi rakamlara göre Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmeti sektörü, yazılımla ilgili iş kollarından elde edilen gelirlerin yıllık yüzde 10,9 artmasıyla yılın ilk yarısında istikrarlı büyümeyi sürdürdü. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün gelirleri, ilk altı ayda 4,63 trilyon yuana (yaklaşık 686,1 milyar ABD doları) ulaştı. Sektördeki şirketler söz konusu dönemde yıllık yüzde 7,3'lük artışla 489,1 milyar yuan birleşik kar elde etti. Verilere göre altı aylık dönemde Çin'in yazılım ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 25,6 milyar ABD dolarına yükseldi.