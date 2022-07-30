Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

30.07.2022 11:41
Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in telekomünikasyon sektörü, bulut bilişim gibi yükselen iş kollarının hızla büyümesiyle yılın ilk altı ayında istikrarlı büyüme sergiledi.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in telekomünikasyon sektörü, bulut bilişim gibi yükselen iş kollarının hızla büyümesiyle yılın ilk altı ayında istikrarlı büyüme sergiledi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektörün söz konusu dönemdeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artışla 815,8 milyar yuana (yaklaşık 121 milyar ABD doları) ulaştı. Söz konusu dönemde büyük veri, bulut bilişim ve internet veri merkezleri gibi yükselen iş kolları kayda değer büyüme sergiledi. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yükselen iş gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3'lük artışla 162,4 milyar yuana çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre bulut bilişim hizmetleri gelirleri yüzde 139,2, büyük veri gelirleriyse yüzde 56,4'lük artış gösterdi. Çin'de ayrıca 5G baz istasyonu inşaatlarında da istikrarlı ilerleme görüldü. Yılın ilk yarısında 429.000 5G baz istasyonunun inşa edilmesiyle Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı Haziran sonu itibarıyla 1,85 milyona ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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