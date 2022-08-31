Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor

31.08.2022 22:22
Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü yaptığı açıklamada merkez hükümetin Hong Kong'un Kuşak ve Yol'a katılması ile kalkınmasına katkı sunmasını tamamen desteklediğini söyledi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü yaptığı açıklamada merkez hükümetin Hong Kong'un Kuşak ve Yol'a katılması ile kalkınmasına katkı sunmasını tamamen desteklediğini söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Han, bu açıklamayı Çarşamba günü Hong Kong'da başlayan 7. Kuşak ve Yol Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dile getirdi. Başbakan yardımcısı video bağlantı aracılığıyla yaptığı konuşmada Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un ortak gelişiminde katılımcı, katkıda bulunan ve yararlanıcı roller oynadığını kaydederek, "Merkezi hükümet, 'bir ülke, iki sistem' ilkesine bağlı kalarak özel idari bölgenin uzun vadede benzersiz statüsünü ve avantajlarını korumasına da destek olacak" dedi.

Han, "Hong Kong, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle pratik işbirliğini güçlendirirken, hukuk, gemicilik, finans ve danışmanlık alanlarında da Kuşak ve Yol'un kalkınmasına yönelik profesyonel hizmetlerini geliştirmeli ve ilgili ülkelerle kültürel etkileşimlerini artırmalı" diye konuştu. Han, Hong Kong'un Çin ana karasıyla da daha yakın çalışması ve Çin'in ulusal kalkınmasına daha iyi entegre olmak için çaba göstermesi gerektiğini de söyledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi hakkında da konuşan Han, bu girişimin uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul edildiğini ve katılım gördüğünü, küresel ekonomik işbirliği için etkili ve kapsayıcı bir platforma dönüştüğünü ifade etti. Başbakan Yardımcısı, Çin'in bölgesel bağlanabilirliği artırmaya, işbirliği için yeni alanlar aramaya ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli kalkınmasını değişmez şekilde desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti Video: Türk Akademisyen: Çin'in Büyümesi Küresel Güney Ekonomilerine Yardım Etti Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Hong Kong, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:55 Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı
19:48 Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:27 İlkay Akkaya konserini iptal eden Ceyhan Kaymakamlığı'na Mardin Valiliği'de katıldı! Akkaya: Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 22:22:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement