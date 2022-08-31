Çin Başbakan Yardımcısı: Merkezi Hükümet Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un Kalkınmasına Katılımını Tamamen Destekliyor

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü yaptığı açıklamada merkez hükümetin Hong Kong'un Kuşak ve Yol'a katılması ile kalkınmasına katkı sunmasını tamamen desteklediğini söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Han, bu açıklamayı Çarşamba günü Hong Kong'da başlayan 7. Kuşak ve Yol Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dile getirdi. Başbakan yardımcısı video bağlantı aracılığıyla yaptığı konuşmada Hong Kong'un Kuşak ve Yol'un ortak gelişiminde katılımcı, katkıda bulunan ve yararlanıcı roller oynadığını kaydederek, "Merkezi hükümet, 'bir ülke, iki sistem' ilkesine bağlı kalarak özel idari bölgenin uzun vadede benzersiz statüsünü ve avantajlarını korumasına da destek olacak" dedi.

Han, "Hong Kong, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle pratik işbirliğini güçlendirirken, hukuk, gemicilik, finans ve danışmanlık alanlarında da Kuşak ve Yol'un kalkınmasına yönelik profesyonel hizmetlerini geliştirmeli ve ilgili ülkelerle kültürel etkileşimlerini artırmalı" diye konuştu. Han, Hong Kong'un Çin ana karasıyla da daha yakın çalışması ve Çin'in ulusal kalkınmasına daha iyi entegre olmak için çaba göstermesi gerektiğini de söyledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi hakkında da konuşan Han, bu girişimin uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul edildiğini ve katılım gördüğünü, küresel ekonomik işbirliği için etkili ve kapsayıcı bir platforma dönüştüğünü ifade etti. Başbakan Yardımcısı, Çin'in bölgesel bağlanabilirliği artırmaya, işbirliği için yeni alanlar aramaya ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli kalkınmasını değişmez şekilde desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.