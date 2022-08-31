Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak

31.08.2022 14:32
Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bugün başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek olan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmaya çalışan ülkede yeşil kalkınmaya odaklanacak.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bugün başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek olan 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS), karbon zirvesine ulaşma ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmaya çalışan ülkede yeşil kalkınmaya odaklanacak. İlk olarak 2012 yılında düzenlenen fuar, bu yıl ilk kez çevre hizmetleri bölümüne de sahip olacak. Beijing Uluslararası Hizmet Ticareti İşleri Merkezi'ne göre, 16.700 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan bu bölüm, düşük karbonlu enerji, iklim ve karbon ekonomisinin yanı sıra karbon nötrlük ve yeşil teknoloji gibi konulara odaklanacak.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, "Geçtiğimiz on yılda hem CIFTIS'in dönüşümüne hem de hizmet ticareti sektörünün hızlı gelişimine tanık olduk" dedi. Sheng, CIFTIS'in 10 yıl önce düzenlenmeye başlamasından bu yana sürekli olarak genişlediğini ve Çin'de dışa açılmayı ve uluslararası işbirliğini destekleyen üç ana platformdan biri haline geldiğini sözlerine ekledi. Sheng ayrıca, devam eden küresel pandemi, uluslararası ortamda artan belirsizlikler ve zayıf küresel ekonomik toparlanma zemininde CIFTIS'i bu yıl planlandığı gibi gerçekleştirmenin özel bir önem taşıdığını söyledi. Bu yılki ticaret fuarı, küresel hizmet ticareti zirvesi, sergiler, forumlar, yeni ürün ve teknoloji tanıtımları, iş tanıtımları ve görüş alışverişleri ile destekleyici faaliyetleri kapsıyor. Fortune 500 listesinde yer alan 400'den fazla şirketin ve sektör lideri kuruluşların yüz yüze katılacaklarını teyit ettiği bu yılki fuar, daha fazla uluslararasılaşma da sağlayacak. 22 Ağustos'a kadar 71 ülke ve uluslararası kuruluş fuara katılacaklarını teyit etmişti. Çevrimdışı sergi alanı, geçen yılki etkinlikten 26.000 metrekare artarak 152.000 metrekareye ulaştı.

YORUMLAR
500
Çinli Bilim İnsanları Nadir Görülen Bir Kan Hastalığının Arkasında Yatan Yeni Bir Gen Tespit Etti Çinli Bilim İnsanları Nadir Görülen Bir Kan Hastalığının Arkasında Yatan Yeni Bir Gen Tespit Etti Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı Tayvan ordusu, Çin ana karasından kontrol edilen sivil dronları ateş açarak uzaklaştırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Yeşil Kalkınmayı Ön Plana Çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement