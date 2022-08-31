Çin'de İnternet Kullanıcılarının Sayısı 1,05 Milyara Ulaştı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan bir rapora göre, ülkede aktif internet kullanıcısı sayısı, Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 1,05 milyara ulaşırken, ülke genelindeki internet erişim kapsamı oranı yüzde 74,4'e çıktı. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan Çin'deki internet gelişimi ile ilgili rapor, internet kullanımında haftalık ortalama sürenin kişi başına 29,5 saat olduğunu ve kullanıcıların yüzde 99,6'sının internete cep telefonları aracılığıyla eriştiğini ortaya koydu. Çin'de Haziran ayı itibarıyla 33,8 milyon internet alan adı kaydedilirken, ülke genelinde 1,85 milyondan fazla 5G baz istasyonu kuruldu. Rapora göre, internet hizmet altyapısının iyileştirilmesiyle, kırsal bölgelerdeki internet erişimi geçen Aralık ayına göre yüzde 1,2 artışla yüzde 58,8'e ulaştı. Rapora göre, kısa süreli video hizmeti kullanıcılarının sayısı, Haziran ayı itibarıyla en belirgin büyümeyi elde edip, geçen Aralık ayına göre 28 milyon artarak 962 milyona ulaştı. Raporda, anlık mesajlaşma, çevrimiçi haber ve canlı yayın hizmetlerindeki kullanıcı sayısının sırasıyla 1,03 milyar, 788 milyon ve 716 milyon olduğu belirtildi.