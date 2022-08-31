Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi - Son Dakika
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Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi

31.08.2022 22:13
Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında toplam 2.043,5 k ilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı hizmete girdi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında toplam 2.043,5 k ilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı hizmete girdi. Şirketin yılın ilk yarısındaki mali beyanına göre, ülkeni n demiryolu kargo hacmi bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak yaklaşık 1,95 milyar tona yükseldi. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Kovid-19 vakalarında ara sıra görülen artışlar sonucu yüzde 42,8 düşüşle, yılın ilk yarısında 787 milyon yolcunun demiryolu ile seyahat ettiğini belirtti. Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 7.514'e yükseldi. Trenler bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 724.00 0 TEU (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı. Şirket, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru aracılığıyla yapılan demiryolu yük taşımacılığının, yüzde 33 artarak 379.000 TEU yüke ulaştığını belirtti.

Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi - Son Dakika
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