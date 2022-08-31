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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Mihail Gorbaçov, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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