Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

31.08.2022 14:12
Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü, ülkesinin eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiğini bildirdi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü, ülkesinin eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basın toplantısı nda, "Bay Gorbaçov, Çin-Sovyetler Birliği ilişkilerinin normalleşme sine olumlu katkılarda bulundu" dedi. Zhao, "Gorbaçov'un yasını tutuyor ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Mihail Gorbaçov, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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