Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak - Son Dakika
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Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak

31.08.2022 15:13
Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Çin'in yeni kalkınma aşaması, yeni kalkınma felsefesi ve yeni kalkınma paradigması üzerine yaptığı konuşma Perşembe günü yayımlanacak.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Çin'in yeni kalkınma aşaması, yeni kalkınma felsefesi ve yeni kalkınma paradigması üzerine yaptığı konuşma Perşembe günü yayımlanacak. Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin konuşması, ÇKP Merkez Komitesi'nin önde gelen dergisi Qiu shi Journal'ın bu seneki 17. sayısında yayımlanacak.

Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi'nin Yeni Kalkınma Aşaması, Felsefesi ve Paradigması Üzerine Yaptığı Konuşma Yayımlanacak - Son Dakika

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