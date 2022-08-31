Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek

31.08.2022 11:22
Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Salı günü yayınladığı bir raporda Çin'in proaktif mali politika uygulanmasını 2022'nin ikinci yarısında daha da güçlendireceği bildirildi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı'nın Salı günü yayınladığı bir raporda Çin'in proaktif mali politika uygulanmasını 2022'nin ikinci yarısında daha da güçlendireceği bildirildi. Raporda yılın başından bu yana ülkenin, halkın geçiminin sağlanması ve makro ekonominin istikrara kavuşturulması amacıyla vergi ve harç indirimleri ve mali harcamaların güvence altına alınması gibi bir dizi önlem aldığı hatırlatıldı. Rapora göre yılın ilk yarısında toplam 1,85 trilyon (yaklaşık 268,89 milyar ABD doları) tutarında vergi iadesi vergi mükelleflerine ödendi ve ulusal finansman garanti fonunun yeniden garanti faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85'lik artışla 596,2 milyar yuana ulaştı. Raporda yılın ilk yarısında toplam 23.800 inşaat projesinin, yerel hükümet tahvilleriyle desteklendiği belirtildi. Raporda Çin'in piyasa kuruluşları üzerindeki yükü azaltmak üzere vergi ve harç indirimlerini uygulamaya devam edeceği ve yerel yönetimleri destek önlemleri uygulamaya zorlayacağı ifade edildi. Raporda ülkenin, yatırım, istihdam ve tüketimin desteklenmesi için yerel hükümet tahvillerini daha iyi kullanacağı ve mali politika ile para politikası arasındaki koordinasyonun yanı sıra politika bazlı ve kalkınma odaklı finansal araçların uygulanmasını artıracağı vurgulandı.

YORUMLAR
500
Çin'in BM Temsilcisi Libya'daki Taraflara Aralarındaki Farklılıkları Barışçıl Şekilde Çözme Çağrısında Bulundu Çin'in BM Temsilcisi Libya'daki Taraflara Aralarındaki Farklılıkları Barışçıl Şekilde Çözme Çağrısında Bulundu Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Proaktif Mali Politikasını Yılın İkinci Yarısında da Sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement