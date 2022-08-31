Çin Yaşlı Bakımı ve Çocuk Bakımı Sektörlerine Desteği Artıracak

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu 13 yetkili makamın yayınladığı genelgeye göre Çin, yaşadıkları sıkıntıları aşabilmeleri için yaşlı bakımı ve çocuk bakımı sektörlerini desteklemek üzere tedbirler aldı. Genelgede, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra serbest meslek sahipleri için devlete ait gayrimenkullerin kiralarının yıl sonuna kadar ertelendiği bildirildi. Ayrıca uygun görülen yaşlı bakımı ve çocuk bakımı hizmet sağlayıcıları altı yerel vergi ve iki harçta yüzde 50'ye varan oranda indirimlerden yararlanacak. Bunlar arasında kaynak vergisi, kentsel bakım ve inşaat vergisi, emlak vergisi, kentsel arazi kullanımı vergisi, damga vergisi ve tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazisi vergisinin yanı sıra eğitim harcı ve yerel eğitim harcı bulunuyor. Bu arada Çin, işsizlik sigortası ve iş kazası sigortası primlerini düşürmeye devam ederken, Kovid'den etkilenen yaşlı bakımı ve çocuk bakım kurumları için yaşlılık sigortası, işsizlik sigortası ve iş kazası sigortası ertelemeleri sağlayacak. Genelgede, kapsayıcı yaşlı bakımı için özel kredilerin, kurumları desteklemek için pilot olarak uygulanacağı kaydedildi. Genelgede, merkezi hükümetin yaşlı bakım ve çocuk bakım tesislerinin yapımını desteklemek için bütçesinden daha fazla yatırım yapacağı ve inşaat projeleri için yerel yönetim tahvillerinin ihraç edileceği de belirtildi.