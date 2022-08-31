Yetkili: Çin'in İlk Güneş Keşif Uydusu İlerleme Kaydetti - Son Dakika
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Yetkili: Çin'in İlk Güneş Keşif Uydusu İlerleme Kaydetti

31.08.2022 13:52
Yetkili: Çin'in İlk Güneş Keşif Uydusu İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in ilk güneş keşif uydusunun yaklaşık 100 güneş patlaması gözlemi yaptığını ve yörünge içi test ve deneylerini tamamladığını duyurdu.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in ilk güneş keşif uydusunun yaklaşık 100 güneş patlaması gözlemi yaptığını ve yörünge içi test ve deneylerini tamamladığını duyurdu. Uydunun kaydettiği ilerleme hakkındaki basın toplantısında konuşan Gaofen projesinin baş tasarımcısı Zhao Jian, uydunun gözlemlerinden elde edilen bilimsel verilerin resmi olarak açıklandığını ve dünyayla paylaşıldığını söyledi. Geçen yıl Ekim'de uzaya gönderilen Xihe uydusu, ortalama yüksekliği 517 kilometre olan Güneş'le eşzamanlı yörüngede çalışıyor ve ana araştırma cihazı olarak bir solar H? görüntüleme spektrometresi taşıyor. Zhao, uydunun ilk kez küresel olarak yörüngede solar H?, Si? ve Fe? spektral doğrularının ince yapısını elde ettiğini, bunun da doğrudan güneş patlamalarının özelliklerini yansıtabileceğini açıkladı.

CNSA; Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi, Nanjing Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'yle işbirliği yaparak çok yüksek hassasiyet ve kararlılıkla uydu platform teknolojisinin yörüngede performans doğrulaması ve mühendislik uygulamasını gerçekleştirdi. Zhao, geleneksel tasarımın aksine yeni uydu platformunun, maglev (manyetik kaldırma) kontrol teknolojisini kullanarak yük görüntülemesinin, platformun titreşimlerinden etkilenmemesini ve daha kararlı ve doğru görüntüleme elde etmesini sağladığını söyledi. Zhao, bu teknolojinin, yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama, solar stereoskopik tespit ve güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi gibi ülkenin gelecekte yürüteceği uzay görevlerinde kullanılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetkili: Çin'in İlk Güneş Keşif Uydusu İlerleme Kaydetti - Son Dakika

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