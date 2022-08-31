Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi

31.08.2022 16:43
Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın zamanda, Delta ve Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2 koronavirüsünün varyantlarının spike proteinini hedefleyen ve viral eliminasyonu destekleyen bir nano-materyal geliştirdi.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın zamanda, Delta ve Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2 koronavirüsünün varyantlarının spike proteinini hedefleyen ve viral eliminasyonu destekleyen bir nano-materyal geliştirdi. Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan araştırma, SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla savaşan yeni bir ajan olarak Kuprum, İndiyum, Fosfor ve Sülfürden (CIPS) yapılmış ultra ince iki boyutlu bir bileşik olan nanotabakayı ortaya çıkardı. Bu nanomateryali ve anti-viral mekanizmayı, Çin Bilimler Akadem isi'ne (CAS) bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi, CAS'a bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü ve CAS'a bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar geliştirdi.

Araştırmaya göre, CIPS, vahşi tip SARS-CoV-2 ve onun Delta ve Omicron gibi varyantlarının spike proteininin reseptör bağlanma alanı için son derece yüksek ve seçici bir bağlanma kapasitesi sergiliyor. Deneyler, CIPS ile ilişkilendirildiğinde, virüsün konakçı nın makrofajları tarafından hızla yok edildiğini gösteriyor ve bu da, CIPS'nin virüsü yakalamak ve konakçı tarafın dan virüsün ortadan kaldırılmasını kolaylaştırmak için kullanılabileceğini öne sürüyor. Deneyler ayrıca CIPS'nin hücrelerde, organoidlerde ve far elerde viral girişi ve enfeksiyonu engelleyebileceğini ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu farelerde akciğer iltihabını etkili bir şekilde giderebileceğini gösterdi. Araştırma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tedavi etmek amacıyla güvenli ve etkili bir tedavi için bir nano ilaç olarak ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu azaltmak için bir dekontaminasyon ajanı ve yüzey kaplama malzemesi olarak CIPS'nin potans iyelini ispat etti.

YORUMLAR
500
Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı ilk 7 ayda azaldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement