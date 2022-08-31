Çinli Araştırmacılar, Sars-Cov-2 Karşıtı Bir Nanomateryal Geliştirdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar yakın zamanda, Delta ve Omicron dahil olmak üzere SARS-CoV-2 koronavirüsünün varyantlarının spike proteinini hedefleyen ve viral eliminasyonu destekleyen bir nano-materyal geliştirdi. Nature Nanotechnology dergisinde yayınlanan araştırma, SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla savaşan yeni bir ajan olarak Kuprum, İndiyum, Fosfor ve Sülfürden (CIPS) yapılmış ultra ince iki boyutlu bir bileşik olan nanotabakayı ortaya çıkardı. Bu nanomateryali ve anti-viral mekanizmayı, Çin Bilimler Akadem isi'ne (CAS) bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü, Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi, CAS'a bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü ve CAS'a bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar geliştirdi.

Araştırmaya göre, CIPS, vahşi tip SARS-CoV-2 ve onun Delta ve Omicron gibi varyantlarının spike proteininin reseptör bağlanma alanı için son derece yüksek ve seçici bir bağlanma kapasitesi sergiliyor. Deneyler, CIPS ile ilişkilendirildiğinde, virüsün konakçı nın makrofajları tarafından hızla yok edildiğini gösteriyor ve bu da, CIPS'nin virüsü yakalamak ve konakçı tarafın dan virüsün ortadan kaldırılmasını kolaylaştırmak için kullanılabileceğini öne sürüyor. Deneyler ayrıca CIPS'nin hücrelerde, organoidlerde ve far elerde viral girişi ve enfeksiyonu engelleyebileceğini ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu farelerde akciğer iltihabını etkili bir şekilde giderebileceğini gösterdi. Araştırma, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu tedavi etmek amacıyla güvenli ve etkili bir tedavi için bir nano ilaç olarak ve SARS-CoV-2 enfeksiyonunu azaltmak için bir dekontaminasyon ajanı ve yüzey kaplama malzemesi olarak CIPS'nin potans iyelini ispat etti.