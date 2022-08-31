Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin - Son Dakika
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Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

31.08.2022 21:52
Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Yunan fotoğrafçı George Doupas'ın "Yunan bir fotoğrafçının objektifinden Beijing'in güzellikleri" isimli çalışma büyük ilgi görüyor.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Yunan fotoğrafçı George Doupas'ın "Yunan bir fotoğrafçının objektifinden Beijing'in güzellikleri" isimli çalışma büyük ilgi görüyor.

Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

Çin'in başkenti Beijing'deki evinde, bu ülkede çektiği bir fotoğrafı gösteren Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei M engjia/Xinhua)

Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Yuanyang ilçesindeki taraçalı araziler görülüyor, 22 Şubat 2011. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)

Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'd e kar yağışı sırasında Yasak Şehir'i ziyaret eden bir turist görünüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)

Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in doğusunda bulun an Zhejiang eyaletindeki Rui'an'da gerili erişteleri havalandıran bir işçi görünüyor, 19 Eylül 2017. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)

Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

Çin'in başkenti Beijing'deki "hutong" adı verilen dar sokaklardan birinde fotoğraf çeken Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Foto ğraf: Wei Mengjia/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

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