Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Yunan fotoğrafçı George Doupas'ın "Yunan bir fotoğrafçının objektifinden Beijing'in güzellikleri" isimli çalışma büyük ilgi görüyor.
Çin'in başkenti Beijing'deki evinde, bu ülkede çektiği bir fotoğrafı gösteren Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wei M engjia/Xinhua)
George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Yuanyang ilçesindeki taraçalı araziler görülüyor, 22 Şubat 2011. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)
George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'd e kar yağışı sırasında Yasak Şehir'i ziyaret eden bir turist görünüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)
George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in doğusunda bulun an Zhejiang eyaletindeki Rui'an'da gerili erişteleri havalandıran bir işçi görünüyor, 19 Eylül 2017. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)
Çin'in başkenti Beijing'deki "hutong" adı verilen dar sokaklardan birinde fotoğraf çeken Yunan fotoğrafçı George Doupas, 5 Ağustos 2022. (Foto ğraf: Wei Mengjia/Xinhua)
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