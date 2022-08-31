George Doupas tarafından sağlanan fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'd e kar yağışı sırasında Yasak Şehir'i ziyaret eden bir turist görünüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: George Doupas/Xinhua aracılığıyla)

Çinli Bilim İnsanları Nadir Görülen Bir Kan Hastalığının Arkasında Yatan Yeni Bir Gen Tespit Etti

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunan Fotoğrafçının Gözünden Çin - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.