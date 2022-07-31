Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika
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Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi

31.07.2022 14:23
Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinin son evresine ait kalıntıların Pazar günü (Beijing saatiyle) 12.55'te atmosfere yeniden girdiğini söyledi.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinin son evresine ait kalıntıların Pazar günü (Beijing saatiyle) 12.55'te atmosfere yeniden girdiğini söyledi. Ajansa göre, cihazın büyük kısmı atmosfere yeniden giriş sırasında yandı ve kalıntıları denize düştü. Kalıntıların deniz düştüğü bölgenin merkezi 119,0 derece doğu boylamı ile 9,1 derece kuzey enleminde bulunuyor. Çin'in uzay istasyonunun Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 24 Temmuz'da fırlatılmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Roketinin Kalıntıları Atmosfere Yeniden Girdi - Son Dakika

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