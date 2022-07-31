İkinci Çeyrekte Daha Fazla Yabancı Şirket Çin'deki İşlerini Büyüttü - Son Dakika
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İkinci Çeyrekte Daha Fazla Yabancı Şirket Çin'deki İşlerini Büyüttü

31.07.2022 11:42
İkinci Çeyrekte Daha Fazla Yabancı Şirket Çin'deki İşlerini Büyüttü

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre, büyük çoğunluğu ikinci çeyrekte iş ölçeklerini koruyan ya da büyüten Çin'deki yabancı sermayeli şirketler, Çin'in kalkınma beklentileri ve pazar potansiyeli konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankete göre, büyük çoğunluğu ikinci çeyrekte iş ölçeklerini koruyan ya da büyüten Çin'deki yabancı sermayeli şirketler, Çin'in kalkınma beklentileri ve pazar potansiyeli konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından yayınlanan rapora göre, ankete katılan 500'den fazla yabancı işletmenin yaklaşık yüzde 72,5'i, birinci çeyrekteki anket sonuçlarına kıyasla ikinci çeyrekte iş ölçeklerini 1,5 yüzde puan artırdı. Yaklaşık yüzde 18,5'i de Çin'deki işlerini büyüttü ve bir önceki anket sonucuna kıyasla 2,1 yüzde puanlık artış kaydetti. Anket ayrıca yabancı şirketlerin Çin'deki kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve yüzde 11,2'sinin Nisan-Haziran döneminde dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yaptıkları yatırımı artırdıklarını gösterdi. Rapora göre, ankete katılan yabancı işletmelerin yüzde 40'ından fazlası, yatırım için ana destinasyon olarak Çin'in güneybatısındaki Chengdu ve Chongqing'i seçeceklerini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci Çeyrekte Daha Fazla Yabancı Şirket Çin'deki İşlerini Büyüttü - Son Dakika

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