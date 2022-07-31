Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor - Son Dakika
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Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor

31.07.2022 19:13
Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ülkenin en büyük ticari bankalarından biri olan Çin Tarım Bankası, ülkenin reel ekonomisini güçlendirme çabaları kapsamında stratejik öneme sahip gelişmekte olan sektörlere yönelik mali desteğini artırdı.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ülkenin en büyük ticari bankalarından biri olan Çin Tarım Bankası, ülkenin reel ekonomisini güçlendirme çabaları kapsamında stratejik öneme sahip gelişmekte olan sektörlere yönelik mali desteğini artırdı. Bankanın verdiği bilgiye göre, gelişmekte olan sektörlere yönelik geri ödenmemiş kredilerin miktarı Haziran sonu itibariyle yılın başına göre yaklaşık yüzde 30'luk artışla 1,1 trilyon yuanı (163,12 milyar ABD doları) aştı. Banka, yeni nesil bilgi teknolojisi, yeni materyaller, yeni enerji, ekipman üretimi ve tıbbi cihazlar ile ilaç gibi kilit sektörlerde mali desteğini artırdı. Yılın başından bu yana kilit işletmeler ve projelere yönelik kredi desteği ile orta ve uzun vadeli krediler de etkin bir şekilde desteklendi. Banka, yeni nesil bilgi teknolojileri sektörüne verdiği kredilerin Haziran ayı sonu itibariyle 2022'nin başına kıyasla 90 milyar yuanın üzerinde arttığını ve büyümenin de yüzde 50'nin üzerine çıktığını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor - Son Dakika
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