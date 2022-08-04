Çinli Sözcü, Pelosi'nin Ziyaretine Karşı Taiwan'da Yapılan Protestoları Haklı Eylemler Olarak Niteledi - Son Dakika
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Çinli Sözcü, Pelosi'nin Ziyaretine Karşı Taiwan'da Yapılan Protestoları Haklı Eylemler Olarak Niteledi

04.08.2022 12:13
Çinli Sözcü, Pelosi'nin Ziyaretine Karşı Taiwan'da Yapılan Protestoları Haklı Eylemler Olarak Niteledi

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adayı ziyaretine karşı Çin'in Taiwan bölgesindeki çok sayıda siyasi parti, grup ve kişi tarafından düzenlenen protestoları içtenlikle takdir ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü, Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adayı ziyaretine karşı Çin'in Taiwan bölgesindeki çok sayıda siyasi parti, grup ve kişi tarafından düzenlenen protestoları içtenlikle takdir ettiğini söyledi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, bu açıklamayı, Pelosi'nin ziyaretini protesto etmek amacıyla toplumun çeşitli kesimlerinin "Taiwan bağımsızlığına" karşı çıkan ve Taiwan'da yeniden ulusal birleşmeyi destekleyen son gösterilerle ilgili olarak yaptı. Bu protestoları haklı eylemler olarak nitelendiren Ma, Çin ulusu için daha büyük bir iyilik duygusuyla motive olduklarını belirtti.

Ma, bu tür eylemlerin Taiwan'da dış güçler tarafından manipülasyonu reddetmek ve Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri tarafından rehin tutulmaya karşı çıkmak için yaygın bir kamuoyunu yansıttığını ve halkın barış, kalkınma ve refah çağrısını gösterdiğini sözlerine ekledi. Sözcü, bu protestoların, Pelosi'nin Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırmak ve Taiwan halkına felaket getirmek için menfur planlarını ortaya çıkardığını ve Tsai Ing-wen ile DPP yetkililerini yabancı güçlerle işbirliği yapmak ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde provokasyonlar gerçekleştirmekle suçladığını" söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Sözcü, Pelosi'nin Ziyaretine Karşı Taiwan'da Yapılan Protestoları Haklı Eylemler Olarak Niteledi - Son Dakika

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