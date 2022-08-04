Çinli Sözcü: Tsai Ing-wen'in Sözleri Doğru ile Yanlışı Birbirine Karıştırıyor

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü Çarşamba günü doğru ile yanlışı birbirine karıştırdığı için Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in sözlerini şiddetle eleştirdi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang bu sözleri, gazetecilerin Tsai'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşmesinde söylediği sözler hakkında sorduğu bir soruya cevaben söyledi.

Ma, Tsai'nin bu sözleriyle, "Taiwan bağımsızlığını" öngören ayrılıkçı gündemini sözde "demokrasiyi desteklermiş" gibi göstererek temize çıkardığına, ana karanın ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı eylemlerini ise "askeri tehdit" olarak itibarsızlaştırdığına işaret etti. Ma, Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimin "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılar ile dış güçler arasındaki gizli anlaşmadan kaynaklandığını söyledi. Ma, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin aktif bir şekilde dış destek aradığını ve derin bir şekilde kışkırtıcı eylemlere giriştiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çin'i kontrol altında tutmak için Taiwan'ı kullanma çabasıyla gerilimi tırmandırdığını söyledi. Ma, Boğaz'ın iki yakası arasında çatışma başlatmak, Boğaz'da barışı ve istikrarı bozmak ve Taiwan halkının çıkarlarına zarar vermek isteyenin DPP yetkilileri ile Amerika Birleşik Devletleri olduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu sözlerine ekledi. Ma, "Taiwan bağımsızlığı" arayışında Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmenin kaçınılmaz bir şekilde başarısızlığa uğrayacağı ve "güç kullanarak bağımsızlık aramanın" sonlarını hızlandırmaktan başka bir şeye yaramayacağı konusunda Tsai ve DPP yetkililerini uyardı