Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı - Son Dakika
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Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı

04.08.2022 17:13
Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan verilere göre Çin limanlarında Temmuz ayında işlemler sorunsuz devam ederken iş hacminde istikrarlı artışlar görüldü.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan verilere göre Çin limanlarında Temmuz ayında işlemler sorunsuz devam ederken iş hacminde istikrarlı artışlar görüldü. Temmuz ayında, Çin Limanlar Derneği tarafından izlenen limanların toplam iş hacmi yıllık yüzde 8,4, dış ticarete yönelik iş hacmi ise yüzde 6,3 artış kaydetti. Temmuz ayında, konteyner taşımacılığında merkez konumunda bulunan sekiz kıyı limanının konteyner hacmi bir yıl öncesine göre yüzde 12,7 arttı. Ülkenin en büyük limanlarından ikisi olan Shanghai Limanı'nda ve Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Temmuz ayında konteyner hacmi sırasıyla yıllık yüzde 16,8 ve yüzde 25 artış gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı - Son Dakika

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