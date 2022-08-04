Sözcü, Pelosi'nin Sözde İnsan Hakları Eylemcileriyle Biraraya Gelmesini Kınadı - Son Dakika
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Sözcü, Pelosi'nin Sözde İnsan Hakları Eylemcileriyle Biraraya Gelmesini Kınadı

04.08.2022 12:13
Sözcü, Pelosi'nin Sözde İnsan Hakları Eylemcileriyle Biraraya Gelmesini Kınadı

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile sözde insan hakları eylemcileri arasındaki toplantının yeni bir komedi olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile sözde insan hakları eylemcileri arasındaki toplantının yeni bir komedi olduğunu söyledi. Ma, söz konusu açıklamayı Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesindeki insan hakları konulu bir mekanı ziyaret etmesi ve sözde "insan hakları ve demokrasi eylemcileriyle" biraraya gelmesi konusunda medya kuruluşlarından gelen bir soru üzerine yaptı. Bu düzenlemelerin, Pelosi'nin sürekli sergilediği Çin karşıtı, Komünist karşıtı tutum ve ideolojik önyargısı temelinde Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin işbirliğiyle sergilediği bir komediden başka bir şey olmadığını kaydeden Ma, Pelosi'nin Çarşamba günü biraraya gelip desteklediği eylemcilerin, ABD'nin Çin karşıtı güçlerinin uzun zamandır bilinen piyon ve kuklaları olduğunu belirtti.

Taiwan sorunu konusunda sözde "insan hakları" ve "demokrasi" kisvesini ön plana çıkaran Pelosi'nin sadece kendi kişisel çıkarlarının peşinden gittiğini dile getiren Ma, ABD'de ara seçimlerin yaklaştığını ve Pelosi'nin ailesinin adının skandallara karıştığını sözlerine ekledi. Ma ayrıca Çin karşıtı güçleri sorunun içine çekme, Taiwan Boğazı'nda cepheleşmeyi tahrik etme ve demokrasi ve insan hakları kisvesi altında bölücü eylemlere girişme gündeminin asla başarıya ulaşamayacağı konusunda DPP yetkililerini uyardı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü, Pelosi'nin Sözde İnsan Hakları Eylemcileriyle Biraraya Gelmesini Kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sözcü, Pelosi'nin Sözde İnsan Hakları Eylemcileriyle Biraraya Gelmesini Kınadı - Son Dakika
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