Çinli Sözcü: Tutucu "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Sözcü: Tutucu "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul

04.08.2022 17:03
Çinli Sözcü: Tutucu "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Perşembe günü, Çin ana karasının tutucu "Taiwan'ın bağımsızlığı" unsurlarına yönelik duyurduğu cezaların haklı, meşru ve makul olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Perşembe günü, Çin ana karasının tutucu "Taiwan'ın bağımsızlığı" unsurlarına yönelik duyurduğu cezaların haklı, meşru ve makul olduğunu söyledi. Ma, tüm egemen devletlerin kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlar uyarınca bu tür önlemler alacağını vurguladı. Ma, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin hiçbir şekilde "demokrasi ve özgürlüklerin savunulmasına" yönelik olmadığını, tersine Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı bir kışkırtma olduğunu belirtti. Taiwan sorununun, Çin'in iç işleriyle ilgili bir konu olduğunu hatırlatan Ma, Çin'in kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü güvence altına almak için gerekli karşı önlemleri almasının adil ve doğal olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca söz konusu kuruluş ve bireyleri, tek Çin ilkesine bağlılık taahhütlerini yerine getirmek ve müdahale ve kışkırtma eylemlerine son vermek üzere somut adımlar atmaya davet etti.

YORUMLAR
500
G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı Çinli Sözcü: Pelosi'ye Sözde 'Ödül' Verilmesi Siyasi Bir Komedi Çinli Sözcü: Pelosi'ye Sözde 'Ödül' Verilmesi Siyasi Bir Komedi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Sözcü: Tutucu 'Taiwan'ın Bağımsızlığı' Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Sözcü: Tutucu "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Unsurlarına Yönelik Cezalar Haklı, Meşru ve Makul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement