Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor - Son Dakika
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Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor

04.08.2022 22:03
Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan Adası çevresindeki askeri tatbikatların Amerika Birleşik Devletleri ile Taiwan bölgesi arasında olabilecek gizli anlaşmaya yönelik güçlü bir caydırıcılığa sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan Adası çevresindeki askeri tatbikatların Amerika Birleşik Devletleri ile Taiwan bölgesi arasında olabilecek gizli anlaşmaya yönelik güçlü bir caydırıcılığa sahip olduğunu söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yönelik güçlü infialini ve itirazını dile getiren Tan, Çin silahlı kuvvetlerinin sözünün arkasında olduğunu da sözlerine ekledi. Tan'ın verdiği bilgiye göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Hareket Alanı Komutanlığı, Taiwan adası açıklarındaki sular ile hava sahasında, deniz hedef saldırılarının, kara hedeflerine taarruzların ve hava sahası kontrol operasyonlarının yanı sıra gerçek hassas güdümlü mühimmat ile atışların gerçekleştirildiği ortak hizmet muharebe eğitimi tatbikatları da gerçekleştirdi. Çin silahlı kuvvetlerinin ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını kaydeden Tan, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik herhangi bir faaliyete ve dış müdahaleye asla mahal verilmeyeceğini ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sözcü: Pla'nın Tatbikatları ABD ile Taiwan Arasındaki Bir Gizli Anlaşmaya Yönelik Caydırıcı Özellik Taşıyor - Son Dakika
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