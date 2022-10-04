Çin'in Suyolu Taşımacılığı Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Suyolu Taşımacılığı Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,9 Arttı

04.10.2022 10:12
Çin'in Suyolu Taşımacılığı Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,9 Arttı

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin suyolu kargo taşımacılığı yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdü ve toplam taşımacılık hacmi geçen seneye göre yüzde 4,9 arttı.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, ülkenin suyolu kargo taşımacılığı yılın ilk sekiz ayında istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdü ve toplam taşımacılık hacmi geçen seneye göre yüzde 4,9 arttı. Ulaştırma Bakanlığı'na göre dönem boyunca ülkedeki suyollarında 5,57 milyar tondan fazla yük taşındı. Bakanlık, yalnızca Ağustos ayında Çin'in suyollarında 731,69 milyon ton kargonun taşındığını kaydetti. Veriler aynı zamanda, Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin artışta eyalet düzeyindeki bölgeler arasında başı çektiğini ve geçen seneye kıyasla yüzde 24,3'lük büyüme bildirdiğini, bu eyaleti Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Liaoning eyaleti ve Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin takip ettiğini gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Suyolu Taşımacılığı Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Suyolu Taşımacılığı Hacmi Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika
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