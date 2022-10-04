Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

04.10.2022 13:42
Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde Ulusal Gün tatilinde Longmen Mağaraları'nı ziyaret eden turistler, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Jia Fangwen/Xinhua)

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Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Youyang Kırmızı Taş Orman Jeoparkı Büyük İlgi Görüyor Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Youyang Kırmızı Taş Orman Jeoparkı Büyük İlgi Görüyor Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı Çin limanlarında taşınan kargo yükü miktarı azaldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Longmen Mağaraları Ulusal Gün Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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