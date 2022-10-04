Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörü Ocak-Ağustos döneminde üretim, gelir, ihracat ve yatırım açısından istikrarlı büyüme kaydetti. Bakanlığa göre, sektördeki büyük firmaların katma değeri bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak tüm sektörler için toplam büyüme oranının 5,7 puan üzerinde artış kaydetti.Veriler, söz konusu firmaların toplam işletme gelirinin yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artışla 9,52 trilyon yuanı (yaklaşık 1,34 trilyon ABD doları) aştığını gösterdi. Bakanlık, aynı dönemde firmaların toplam ihracat sevkiyat değerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 arttığını da bildirdi. Çin'in başlıca elektronik bilişim imalatçıları arasında yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olanlar yer alıyor. Bu arada, sektörün sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,7 artarken bu, diğer tüm sektörlerin aynı dönemde kaydettiği artıştan 8,2 yüzde puan daha yüksek oldu.