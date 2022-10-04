Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

04.10.2022 16:12
Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörü Ocak-Ağustos döneminde üretim, gelir, ihracat ve yatırım açısından istikrarlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkenin elektronik bilişim imalat sektörü Ocak-Ağustos döneminde üretim, gelir, ihracat ve yatırım açısından istikrarlı büyüme kaydetti. Bakanlığa göre, sektördeki büyük firmaların katma değeri bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak tüm sektörler için toplam büyüme oranının 5,7 puan üzerinde artış kaydetti.Veriler, söz konusu firmaların toplam işletme gelirinin yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artışla 9,52 trilyon yuanı (yaklaşık 1,34 trilyon ABD doları) aştığını gösterdi. Bakanlık, aynı dönemde firmaların toplam ihracat sevkiyat değerinin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 arttığını da bildirdi. Çin'in başlıca elektronik bilişim imalatçıları arasında yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olanlar yer alıyor. Bu arada, sektörün sabit varlık yatırımları ilk sekiz ayda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,7 artarken bu, diğer tüm sektörlerin aynı dönemde kaydettiği artıştan 8,2 yüzde puan daha yüksek oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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