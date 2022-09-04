Çin, Yaklaşan Hinnamnor Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Seviyesini Yükseltti

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü Hinnamnor Tayfunu'nun ülkenin doğu kıyısındaki bölgelere yaklaşması ve bir süper tayfun olarak karaya doğru ilerlemesi nedeniyle sel ve tayfun kontrolü acil durum müdahale seviyesini 3. seviyeye çıkardı. Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, bu yılın 11. tayfunu olan Hinnamnor Tayfunu'nun Zhejiang eyaletinin kuzeydoğusundaki kıyı bölgelerinde karaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Merkez, çalışma ekiplerinin tayfun önleme ve müdahale çalışmalarına yardımcı olmak için Çin'in doğusundaki Zhejiang ve Jiangsu'ya gönderildiğini söyledi. Merkezden yapılan açıklamada, gemi ve teknelerin limanlara sığınmaları tavsiye edilirken ilgili bölgelerden de şiddetli sel ve jeolojik afetleri önlemek için tedbir alınması istendi.