Çin'in Lojistik Sektörü İlk Yedi Ayda İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'de lojistik sektörüne dair yayınlanan bir rapor, ülkenin lojistik sektörünün 2022'nin ilk yedi ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun yayınladığı rapora göre Çin'de toplumsal lojistik hacmi Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak yaklaşık 190 trilyon yuana (yaklaşık 27,57 trilyon ABD doları) yükseldi. Aynı dönemde sanayi ürünleri lojistiğindeki artış da, yılın ilk yarısında gözlenenin 0,1 yüzde puan üstüne çıkarak yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında lojistik sektörünün toplam geliri geçen yılın ilk yedi ayına kıyasla yüzde 6 artarak 7,2 trilyon yuana yükseldi.