Çin Havayolları ve Rolls-Royce Beijing'de Ortak Girişim Şirketi Kuracaklarını Duyurdu

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Hava Yolları ve İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce, Çin'de devam eden 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda, Beijing'de motor bakım, onarım ve tamir (MRO) faaliyeti gösterecek yeni bir ortak girişim başlatacaklarını duyurdu. Beijing Uçak Motoru Hizmetleri Limited Şirketi adıyla kurulacak ortak girişim; Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 ve Trent 1000 uçak motorlarına MRO desteği sağlayacak. Çin Hava Yolları filosunda halen bu üç motor tipi de kullanılıyor.

Çin Hava Yolları ve Rolls-Royce, 2,61 milyar yuan (yaklaşık 378,2 milyon ABD doları) sözleşme bedeliyle kurulacak ortak girişimde yüzde 50'şer hisse sahibi olacak. 2030'ların ortalarında ulaşılması beklenen tam kapasiteye ulaşıldığında Beijing Uçak Motoru Hizmetleri Limited Şirketi, yılda 250'ye varan sayıda fabrikada bakım hizmeti verebilecek. Ortak girişimin tesislerinde, hem Çin Havayolları hem de diğer havayolu müşterilerine MRO hizmeti verilecek. Çin Hava Yolları Başkanı Ma Chongxian, emniyetli çalışmanın birinci öncelik olduğunu düşünen Çin Hava Yolları'nın uzun zamandan beri kendisini uçak bakım kapasitesini geliştirmeye ve filosunun güvenirliğini sağlamaya adadığını ve bunu yaparken de uçak bakımının endüstrileşmesine katkıda bulunmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Chris Cholerton da ortak girişimin Roll-Royce açısından Çin'de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyerek, "Çin Hava Yolları bizim için uzun yıllar boyunca birlikte başarıyla büyüdüğümüz stratejik bir ortak. MRO konusundaki bu heyecan verici ortaklıkla ilişkimizi derinleştirmekten çok mutluyum ve bu işbirliğimizin büyümeye devam etmesini çok istiyorum" dedi. Ma, Çin Hava Yolları ve Rolls-Royce'un yüksek güvenirlikli motor bakımında ortaklık ve işbirliklerini gelecekte de derinleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Halihazırda Çin'in geniş gövdeli yolcu uçağı filosunun yüzde 60'ında Rolce-Royce motoru bulunuyor. Rolce Royce, Çin Hava Yolları'nda kullanımda bulunan veya sipariş edilen 550'den fazla uçağın motorunu tedarik ediyor.