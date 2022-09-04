Çin'in Geliştirdiği Büyük ve Güneş Enerjili Yakın Uzay İha'sı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Havacılık Sanayii Kurumu'ndan (AVIC) Pazar günü yapılan açıklamada, Çin'in bağımsız şekilde geliştirdiği büyük ve güneş enerjili yakın uzay insansız hava aracı (İHA) QMX50'nin başarılı şekilde geçen ilk uçuşunu Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yulin kentinde gerçekleştirdiği kaydedildi. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi AVIC'nin verdiği bilgiye göre, QMX50 yerel saatle 17.50'de havalandı ve 26 dakikalık uçuşun ardından güvenli şekilde yere indi. AVIC'den yapılan açıklamada, "QMX50, AVIC İlk Uçak Enstitüsü tarafından geliştirildi ve başarılı ilk uçuşun ardından hava taşıtı sisteminin bütün bileşenleri iyi durumda" denildi. Çinli uçak üreticisinin verdiği bilgiye göre QMX50, çok yüksek kanat açıklığı oranına sahip ilk yüksek irtifa düşük hız İHA'sı. QMX50 aynı zamanda ikili gövde yapılandırmasına sahip ilk büyük İHA modeli ve AVIC tarafından geliştirilen sadece güneş enerjisi kullanan ilk büyük tamamen elektrikli İHA platformu.