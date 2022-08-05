Çin Komünist Partisi Dışındaki Siyasi Partiler Pelosi'nin Ziyareti Konusunda Ortak Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi Dışındaki Siyasi Partiler Pelosi'nin Ziyareti Konusunda Ortak Açıklama Yaptı

05.08.2022 15:23
Çin Komünist Partisi Dışındaki Siyasi Partiler Pelosi'nin Ziyareti Konusunda Ortak Açıklama Yaptı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) dışında faaliyet gösteren sekiz siyasi parti Perşembe günü ortak yazılı açıklama yaparak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yakın zamanda yaptığı ziyarete şiddetle karşı çıktıklarını ve...

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) dışında faaliyet gösteren sekiz siyasi parti Perşembe günü ortak yazılı açıklama yaparak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yakın zamanda yaptığı ziyarete şiddetle karşı çıktıklarını ve ziyareti öfkeyle karşılayıp kınadıklarını ifade etti. Çin Kuomintang Devrimci Komitesi, Çin Demokratik Birliği, Çin Ulusal Demokratik İnşa Birliği, Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği, Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi, Çin Zhi Gong Partisi, Jiusan Derneği ve Taiwan Demokratik Özyönetim Birliği'nin merkez komiteleri tarafından ortaklaşa yayımlanan yazılı açıklamada, tek bir Çin'in bulunduğu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin, tüm Çin'i temsil eden yegane yasal hükümet olduğu vurgulandı. Açıklamada Taiwan meselesinin Çin'in iç işleri kapsamına girdiği ve hiçbir dış müdahaleye açık olmadığı ve Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin büyük bir siyasi kışkırtma olduğu ve ABD'nin Taiwan'la olan alışverişlerini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı dile getirildi.

Açıklamada, "Çin'i bölmeye yönelik her türlü gayrete, Çin'in barışçıl şekilde birleşmesine yönelik her türlü dış müdahaleye ve herhangi bir ülkenin herhangi bir biçimde Taiwan sorununa karışmasına şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Çin'e özgü özellikleri olan sosyalizm uygulamasının katılımcıları olarak sekiz siyasi partinin uzun zamandır yurtsever ve barış yanlısı gelenekleri sürdürdüğü, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini aktif şekilde desteklediği, öte yandan ülkenin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını güçlü şekilde savunduğu belirtildi. Açıklamada, "Çin hükümetinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak üzere almak zorunda kalacağı gerekli her türlü önlemi kararlı şekilde destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Çin'in yeniden birlik olması gerektiğine ve bunu kesinlikle başaracağına dikkat çeken açıklamada bu tarihi eğilimi tersine çevirmeye ya da Çin'in yeniden birleşmesini ve ulusal yeniden canlanmasını engellemeye yönelik her türlü teşebbüsün başarısızlığa mahkum olacağı vurgulandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Komünist Partisi Dışındaki Siyasi Partiler Pelosi'nin Ziyareti Konusunda Ortak Açıklama Yaptı - Son Dakika

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