Çin'in Hafif Sanayisi Yılın İlk Yarısında Gelir ve Kar Büyümesi Kaydetti

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin hafif sanayisinin yılın ilk yarısında daha yüksek gelir ve kar bildirdiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) göre, sektörde yıllık geliri 20 milyon yuandan (yaklaşık 2,97 milyon ABD doları) fazla olan şirketlerin faaliyet gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 11,4 trilyon yuana çıktı. Söz konu su şirketler yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artışla 693,3 milyar yuan kar elde etti. MIIT verileri, belirtilen büyüklüğün üstündeki hafif sanayi şirketlerinin katma değerinin de yıllık yüzde 4,6 arttığını ve ayakkabı, saat, oda kliması ve konut tipi doğalgazlı su ısıtıcıları gibi sektörlerin üretimlerinin arttığını gösterdi. Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, sektörün sekiz ana ürününün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 10 artışla 211,74 milyar ABD doları oldu.