Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı

05.08.2022 23:13
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in güçlü muhalefeti ve konuya yönelik ciddi açıklamalarını göz ardı ederek Taiwan bölgesini ziyaret etmesi üzerine, Cuma günü ABD'ye yönelik aşağıda sıralanan karşı tedbirlerin...

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in güçlü muhalefeti ve konuya yönelik ciddi açıklamalarını göz ardı ederek Taiwan bölgesini ziyaret etmesi üzerine, Cuma günü ABD'ye yönelik aşağıda sıralanan karşı tedbirlerin alınacağını duyurdu:

1. Çin-ABD Harekat Alanı Komutanları Görüşmesi,

2. Çin-ABD Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT),

3. Çin-ABD Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması (MMCA) görüşmelerinin iptal edilmesi.

4. Yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine dair Çin-ABD işbirliği,

5. Cezai konularda adli yardıma dair Çin-ABD işbirliği,

6.Sınır ötesi suçlara dair Çin-ABD işbirliği,

7. Uyuşturucuyla mücadeleye dair Çin-ABD işbirliği,

8. İklim değişikliğine dair Çin-ABD görüşmelerinin askıya alınması.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı - Son Dakika

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