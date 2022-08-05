BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı , ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin Çin'in güçlü muhalefeti ve konuya yönelik ciddi açıklamalarını göz ardı ederek Taiwan bölgesini ziyaret etmesi üzerine, Cuma günü ABD'ye yönelik aşağıda sıralanan karşı tedbirlerin alınacağını duyurdu:

Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Nancy Pelosi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.