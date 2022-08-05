Çin Sözcüsü: ABD Tarafı Taiwan Meselesinde Doğruyu Yanlışla Karıştırıyor

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Taiwan hakkındaki açıklamalarını tipik ABD küstahlığı ve hegemonyacılığının bir yansıması olduğunu söyleyerek eleştirdi. Basında çıkan haberlere göre, ABD'li yetkili Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretini Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki statükoyu değiştirmek amacıyla kullandığını söyledi. Hua, ABD'li yetkilinin siyaha beyaz dediğini ve ikiyüzlü bir şekilde "hırsızın hırsız var diye bağırması" gibi davrandığını söyledi. Çin sözcüsü ABD tarafına dört soru sordu. İlk soru: Taiwan sorununda statüko nedir? Hua, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafının da tek ve aynı Çin'e ait olduğunun çok net olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu söyledi.

İki taraf uzun süredir siyasi olarak birbirine karşı da olsa Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü hiçbir zaman bölünmedi. Hua, Taiwan sorununun gerçek statükosunun bu olduğunu ekledi. İkinci soru, Taiwan Boğazı'ndaki krizi kimin yarattığı üzerinedir. Hua, ABD'nin provokasyonlar yapmak için ayrılıkçı "Taiwan bağımsızlığı" güçleriyle işbirliği yaptığını ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerin temel nedeninin bu olduğunu söyledi. Son senelerde, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, tek Çin ilkesini içeren 1992 Konsensüsü'nü terk etti ve "Taiwan bağımsızlığı" amacıyla ABD'nin desteğini istedi. Öte yandan, ABD tarafı Çin'in ilerleyişini kontrol altına almaya yönelik stratejik amacını sürdürürken tek Çin ilkesini sürekli olarak çarpıttı, kararttı ve içini boşalttı, Taiwan ile alışveriş düzeyini artırdı ve Taiwan'a silah satışlarını yoğunlaştırdı.

Hua, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin ABD hükümetinin Taiwan sorunuyla ilgili Çin'e verdiği sözleri ciddi şekilde bozduğunu, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları çiğnediğini, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi. "Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerden kim sorumlu?" diye soran Hua, Çin'in defalarca Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin ciddiyetine vurgu yaptığını ve bunun neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar için ABD'nin tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini açıkça belirttiğini ifade etti. Hua, önce ABD kesiminin provokasyon yaptığını, Çin'in ise kendini savunmak zorunda kaldığını belirtti. Çin hükümeti, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmak için gereken her şeyi yapma hakkına sahiptir. Dördüncü soru: Taiwan sorununda statükoyu kim değiştiriyor? Hua, 25 sene önce ABD tarafından yapılan haksız eylemlerin Pelosi'nin ziyaretini savunmak için bir emsal teşkil etmediğini, kaldı ki bunun ABD'nin Taiwan sorununda hatasını tekrarlaması için bir bahane olamayacağını söyledi. Çin, ABD'nin azar azar tek Çin ilkesinden parçalar koparmaya, bu ilkeyi karartmaya ve bu ilkenin içini boşaltmaya devam etmesine izin vermeyecek ve ABD tarafının herhangi bir sebeple veya bahaneyle Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu kademeli olarak değiştirmesine asla izin vermeyecek. Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin bir neticesi olarak Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimlerin tamamen ABD'nin kendisinden kaynaklı olduğunu söyleyen sözcü, ABD tarafının Taiwan Boğazı'nda gerçekten barış ve istikrarı korumak istiyorsa en önemli noktanın hem sözde hem de eylemde tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uymak olduğunu da sözlerine ekledi.