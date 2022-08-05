Çin İleri Kömür Üretimi Kapasitesinin Artırılmasını Desteklemeye Devam Edecek - Son Dakika
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Çin İleri Kömür Üretimi Kapasitesinin Artırılmasını Desteklemeye Devam Edecek

05.08.2022 23:13
Çin İleri Kömür Üretimi Kapasitesinin Artırılmasını Desteklemeye Devam Edecek

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi'nin Cuma günkü basın toplantısında verdiği bilgiye göre, Çin'in ileri kömür üretim kapasitesi Eylül ayından bu yana yılda 490 milyon ton arttı.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi'nin Cuma günkü basın toplantısında verdiği bilgiye göre, Çin'in ileri kömür üretim kapasitesi Eylül ayından bu yana yılda 490 milyon ton arttı. İdareden yapılan açıklamada, yılın başından bu yana 147 kömür madeninin ileri üretim kapasitesi için gereken nitelikleri taşıdığı belirtildi. İdarenin verdiği bilgiye göre, Ocak-Temmuz aylarında yaşanan madencilik kazaları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı ve 190'a geriledi. Ulusal Maden Güvenliği İdaresi, güvenliğin sağlanması ve kömür madeni güvenliği üzerindeki denetimin güçlendirilmesi öncülüğünde gelişmiş kömür üretim kapasitesinin serbest bırakılmasını teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İleri Kömür Üretimi Kapasitesinin Artırılmasını Desteklemeye Devam Edecek - Son Dakika

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