Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde Gelir Artışı Yaşadı - Son Dakika
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Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde Gelir Artışı Yaşadı

05.10.2022 14:42
Çin'in Yazılım Sektörü Ocak-Ağustos Döneminde Gelir Artışı Yaşadı

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre ülkenin yazılım sektörü, yılın ilk sekiz ayında işletme gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artış bildirdi.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre ülkenin yazılım sektörü, yılın ilk sekiz ayında işletme gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artış bildirdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, Ocak-Ağustos döneminde sektörün gelirlerinin 6,44 trilyon yuan (yaklaşık 907,07 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi. Sektördeki şirketler bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla toplam 695,2 milyar yuan kar elde ettiler. Söz konusu dönemde Çin'in yazılım hizmetleri ihracatı ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla 34,4 milyar ABD dolarına ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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