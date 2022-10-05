Çin'den Sonbahar Manzaraları

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin genelinde sonbahardaki doğal manzaralardan bir derleme.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Huai'an şehrinde manzaralı bir noktada hoşça vakit geçiren turistler görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: He Jinghua/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de ulusal bir sulak alan parkının manzarası görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün manzarası görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Lianshan Zhuang ve Yao Özerk İlçesi'ndeki çeltik tarlalarının manzarası görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bir sulak alan parkı görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Renhuai şehrine bağlı Maotai kasabasının manzarası görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Chen Yong/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Chengde şehrinde Saihanba Ulusal Orman Parkı'nın manzarası görülüyor, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Long/Xinhua)
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Luanping ilçesinde Çin Seddi'nin Jinshanling bölümünün manzarası görülüyor, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Hai'an şehrinde tarlalarda çalışan biçerdöverler görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhai Huyong/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Lianshan Zhuang ve Yao Özerk İlçesi'nde çeltik tarlalarının manzarası görülüyor, 3 Ekim 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
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