Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de turistler, Ulusal Gün tatilinde "Yasak Şehir" olarak da bilinen Saray Müzesi'ni ziyaret ediyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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