Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

05.10.2022 17:52
Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de turistler, Ulusal Gün tatilinde "Yasak Şehir" olarak da bilinen Saray Müzesi'ni ziyaret ediyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de turistler, Ulusal Gün tatilinde "Yasak Şehir" olarak da bilinen Saray Müzesi'ni ziyaret ediyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

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Beijing'deki Beihai Parkı'nda Tatil Yoğunluğu Beijing'deki Beihai Parkı'nda Tatil Yoğunluğu Video: Geri Getirilen Kültürel Kalıntılar Shanghai'da Sergileniyor Video: Geri Getirilen Kültürel Kalıntılar Shanghai'da Sergileniyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün Tatilinde Turistler Saray Müzesi'ni Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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