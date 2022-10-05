BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Parkı'nda tatilin tadını çıkaran insanlar, 4 Ekim 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Beijing'deki Beihai Parkı'nda Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
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