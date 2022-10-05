Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleriyle Yapılan Rmb Anlaşmaları 2021'de Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleriyle Yapılan Rmb Anlaşmaları 2021'de Arttı

05.10.2022 18:22
Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleriyle Yapılan Rmb Anlaşmaları 2021'de Arttı

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası verilerine göre, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile olan Çin para birimi renminbi (RMB) anlaşmaları, 2021'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 5,42 trilyon yuan (763,4 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası verilerine göre, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile olan Çin para birimi renminbi (RMB) anlaşmaları, 2021'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 5,42 trilyon yuan (763,4 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Çin Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, bu rakamın Çin'in 2021 yılındaki toplam sınır ötesi RMB anlaşmalarının yüzde 14,8'ini oluşturduğu belirtildi. RMB anlaşmaları, mal ticaretinde yüzde 14,7 artarken doğrudan yatırımlarda ise yüzde 43,4 arttı. Çin 2021 sonu itibariyle, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde yer alan 22 ülke ile ikili swap döviz anlaşması imzalarken, inisiyatifteki sekiz ülkede de RMB takas anlaşmaları yaptı.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleriyle Yapılan Rmb Anlaşmaları 2021'de Arttı

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ülkeleriyle Yapılan Rmb Anlaşmaları 2021'de Arttı - Son Dakika
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