Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif - Son Dakika
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Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif

05.10.2022 19:12
Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çinli ve yabancı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Samanyolu'nun kütlesini tam olarak ölçtü ve bunun Güneş'in kütlesinin yaklaşık 550 milyar katı olduğunu ortaya çıkardı.

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çinli ve yabancı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, Samanyolu'nun kütlesini tam olarak ölçtü ve bunun Güneş'in kütlesinin yaklaşık 550 milyar katı olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçlar kısa süre önce Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri dergisinde yayınlandı. Samanyolu'nun yeni ölçülen kütlesi, diğer araştırma ekipleri tarafından ölçülen değer ortalamasının neredeyse yarısına eşit. Önceki ölçümlerde kütle yaklaşık Güneş'in 1 trilyon katıydı. Araştırma ekibinin önde gelen üyelerinden biri olan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOC) araştırmacılarından Xue Xiangxiang, "Elde ettiğimiz son sonuçlar, Samanyolu'nun daha önce düşündüğümüzden 'daha zayıf' olduğunu gösteriyor" dedi.

Xue, "Bu, galakside daha önce tahmin edilenden çok daha az ışımayan ama yerçekimsel karanlık madde olduğunu gösteriyor" dedi. Xue'ye göre, kütle, galaksinin dinamiklerini anlamak için büyük önem taşıyor. Ancak gözlemlerin sınırlı olmasından dolayı tahminlerde belirsizlik oranı yüksek kaldı. Bilim insanları araştırmada, Çin'in önde gelen optik teleskoplarından Büyük Gökyüzü Alanı Çok Nesneli Fiber Spektroskopik Teleskop'u (LAMOST) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen verilere dayanarak bu sonuçları elde etti. Xue, LAMOST tarafından sağlanan geniş spektroskopik veri örneğinin, diğer araştırma ekiplerinin çalışmalarına kıyasla bu araştırmanın başlıca avantajlarından biri olduğunu söyledi. "Örnekler sadece sayı ve kapsama açısından büyük değil, aynı zamanda her bir yıldızın üç boyutlu (3D) konumunu, 3D hızını ve metal bolluğunu da kaydediyor" diye ekledi. Araştırma ekibi, Çin Üç Boğaz Üniversitesi, NAOC, Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi gibi kuruluşların bilim insanlarından oluşuyor.

Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli ve Yabancı Bilim İnsanlarından Oluşan Bir Ekibe Göre Samanyolu Sanıldığından Daha Hafif - Son Dakika
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