BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping , ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, hayat kurtarmanın öncelikli görev olması gerektiğini vurgulayarak, olası can kayıpları ve yaralıları en aza indirmek amacıyla topyekun kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Xi, Sichuan'da Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Topyekun Kurtarma Çalışmalarının Yapılması Talimatı Verdi - Son Dakika

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