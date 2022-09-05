Çin, Askeri Kışlalarda Siber Güvenlik Haftası Düzenliyor

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki askeri kışlalarda siber güvenlik konusunun öne çıkarılacağı bir haftalık farkındalık kampanyası Pazartesi günü başladı. Hafta kapsamında siber alemde nezaketin teşvik edilmesi, askeri personel arasındaki siber okur yazarlığın güçlendirilmesi ve Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi'ne hazırlık için askeriyeyle ilişkili sağlam bir siber alem ortamı yaratmak adına silahlı kuvvetlerde siber güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin hava indirme kuvvetinde bir lansman etkinliği de düzenlendi. Etkinliğe katılan yetkililerin verdiği bilgiye göre tüm askeri birimler askerlerinin siber güvenlik konusunda gizlilik önlemlerini incelemesini, ilgili bilgi ve becerileri edinmesini organize edecek, siber güvenlik olaylarına müdahale planlarını güçlendirecek ve siber saldırılar ile sabotajı önleme kapasitelerini geliştirecek.