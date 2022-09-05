Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı - Son Dakika
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Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı

05.09.2022 20:29
Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD hükümetinin Taiwan'a yeni parti silah satışını onaylamasına kesinlikle karşı olduğunu ve şiddetle kınadığını belirtti.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD hükümetinin Taiwan'a yeni parti silah satışını onaylamasına kesinlikle karşı olduğunu ve şiddetle kınadığını belirtti. Mao, olağan basın toplantısında, Çin'in kendi egemenlik ve güvenlik çıkarlarını sağlam şekilde savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağını söyledi. Sözcü, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının tek Çin ilkesi ile başta 17 Ağustos bildirisi olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin açıkça ihlali olduğunu vurguladı.

Mao, silah satışlarının, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zedelediğini, Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi zarar verdiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere ciddi şekilde yanlış sinyal gönderdiğini ifade etti. Sözcü, "Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor. Kendi egemenlik ve güvenlik çıkarlarımızı sağlam şekilde savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağız" dedi. Mao, ABD'nin bir süredir uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerdeki temel normları ayaklar altına aldığını ve ABD liderinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe konusundaki siyasi kararlılığını ihlal ettiğini söyledi. Sözcü, ABD tarafının tek Çin ilkesini çarpıtmaya, geçiştirmeye ve içini boşaltmaya devam ettiğini, Taiwan meselesiyle ilgili kasıtlı olarak provokasyon yaptığını ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere destek verdiğine ve göz yumduğuna işaret etti. Mao, Taiwan Boğazı'nda tansiyonun yükselmesinde hiç kuşkusuz ABD'nin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mao, ülkesinin ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine uymaya, Taiwan'a silah satışını ve Taiwan'la askeri teması durdurmaya, Taiwan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek yeni unsurlar yaratmaya son vermeye, Taiwan'la ilgili konularda siyasi manipülasyon yapmayı bırakmaya, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmaktan vazgeçmeye, ayrıca izlediği yanlış ve tehlikeli yolu daha da ileriye götürmekten kaçınmaya çağırdığını belirtti. Sözcü, "Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Taiwan meselesinin dış müdahaleye tahammülü yok. Hiçbir şahıs veya güç, Çin'in tam olarak yeniden birleşmesine yönelik tarihi süreci durduramaz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı - Son Dakika

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