Salgın Dijital Turizmin Gelişimini Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 2 9 yaşındaki beyaz yakalı işçi Yu Xiaoran, gevşemek amacıyla tamamen Japonya'da harmanlanmış viskiden bir yudum alırken, doğrudan Güney Kore'den gelen cilt bakım yüz maskesini taktı. Yu daha sonra TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'i açarak geçen hafta açılmasından bu yana 75.000'den fazla takipçi toplayan, Sri Lanka'nın resmi hesabında bir diplomatın yerel mücevherlerle ilgili paylaşımını izledi. Yu, "Kovid-19 pandemisi tüm seyahat planlarımı geciktirse de, dijital turizmin büyümesi sayesinde neredeyse evden çıkmadan dünyayı dolaşabiliyorum" dedi. Alibaba'nın seyahat kolu Fliggy'nin başkanı Zhuang Zhuoran, Beijing'de düzenlenen 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'ndaki (CIFTIS) bir turizm konferansında, "Turizmin dijitalleşmesi, şirketlerin dijital teknolojinin gücünden yararlanmalarına ve tüketici taleplerini karşılamak için arz yönlü yenilikleri geliştirmelerine olanak tanıyor" dedi. Zhuang, birçok denizaşırı turistik şehir ve popüler destinasyonun yanı sıra onlarca turizm departmanının, Louvre, British Museum, Prado Müzesi ve Kolezyum gibi çevrimiçi turları tanıtmak için Fliggy'yi kullandığını kaydetti.

Zhuang, "Venedik Karnavalı ve Tayland'ın Songkran Festivali gibi popüler etkinlikler de Fliggy'de canlı yayın gösterileri başlattı ve bu, yerel yayıncıların Çinli turistlerle etkileşime girmesine ve uluslararası seyahatin tam olarak yeniden başlamasına hazırlanmalarına olanak sağladı" dedi. Çin Ulusal Turizm İdaresi'nin eski Müdür Yardımcısı Du Yi li tarafından yayınlanan Dünya Turizm Şehirleri Gelişme Raporu'na göre, küresel seyahat harcamaları 2021'de 2020'y e göre 300 milyar ABD doları artarak 1,9 trilyon ABD dolarına ulaştı, ancak bu, pandemi öncesi seviyenin sadece yarısı. Du, küresel turizm endüstrisinin toparlanmasını engelleme ye devam eden Kovid-19'un tekrarlayan iniş çıkışlarına rağmen, pandeminin bilgi teknolojisi uygulamasını teşvik ettiğini ve canlandırdığını belirten Du, dijital turizmin hızlı bir şekilde geliştiğini kaydetti. Du, "Turizm uygulamalarının sayısı, cazibe merkezlerine yapılan çevrimiçi rezervasyonların oranı ve elektronik imzaların kapsamı önemli ölçüde arttı" diye ekledi.

Nisan ayında, Beijing'in Pinggu bölgesinde şeftali ağaçları çiçek açarken, Fliggy'de yapılan 168 saatlik bir canlı yayın programı 4 milyondan fazla izleyici çekti. İnsanlar Fliggy ve Çin e-ticaret platformu Taobao'da çevrimiçi çiçek izlemenin yanı sıra seyahat programları rezervasyonu yapabiliyor ve şeftali ve armut gibi özel tarım ürünleri satın alabiliyor. Zhuang Zhuoran, "Dijital platformlar, endüstriyel kaynakları entegre etmeye ve turizmin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye yardımcı olabilir" dedi. Beijing Belediye Başkanı Chen Jining, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve 5G artı AR/VR gibi yeni teknolojilerin turizmle derinden bütünleştiğini, kentsel turizmin sınırlarını genişlettiğini ve turizmin gelişimi için önemli bir itici güç haline geldiğini söyledi. Chen, "Özünde akıllı turizm olan modern bir turizm sistemi hızla şekilleniyor" dedi.